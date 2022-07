Mario Draghi si dimette: elezioni più vicine

Pubblicità

Come preventivato il movimento 5 stelle non ha votato la fiducia al governo Draghi oggi in Senato sul decreto aiuti.

Dopo il voto Draghi è salito al colle e si è intrattenuto per un’ora con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Dopo la fine del colloquio non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Dopo circa un’ora il premier ha diffuso una nota dove confermava le proprie dimissioni annunciate al consiglio dei ministri. «Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia».

Draghi quindi si dimette e non accetta di proseguire con una maggioranza diversa, per quanto numericamente consistente. Salirà nuovamente da Mattarella che potrebbe chiedere all’esecutivo di rimanere in carica anche se non si capisce bene da chi.

Dal decreto di scioglimento alle elezioni anticipate dovrebbero passare non più di 60 giorni: significherebbe votare alla fine di settembre, o all’inizio di ottobre.

L'altra ipotesi è quella di un governo «di scopo» che si occupi degli ultimi provvedimenti prima di tornare al voto. Tra i nomi che si fanno ci sono quelli del ministro delle Finanze, Daniele Franco, e del presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Ma l'ipotesi è resa complicata da quello che Marzio Breda definisce «un punto fermo, conosciuto da tutti: anche per Mattarella questo è l'ultimo governo della legislatura».