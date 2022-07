Intossicazione ospedale di Rovereto: il responsabile è il «Norovirus»

Pubblicità

Il norovirus è stato identificato come possibile causa dei malori che si sono verificati la settimana scorsa tra i dipendenti dell’Apss che hanno pranzato nella mensa aziendale all’Ospedale di Rovereto.

Dall’inchiesta epidemiologica che conferma la modalità di esordio improvviso, il breve periodo di incubazione e delle manifestazioni cliniche, si ritiene probabile che l’episodio di gastroenterite sia di natura virale. Le indagini di laboratorio e ambientali sono ancora in corso.

Il norovirus è altamente infettivo ed è una delle principali cause di gastroenterite; l’agente infettivo si trasmette per via oro-fecale o per aerosol da persona a persona oppure tramite alimenti contaminati ma anche per contatto diretto con superfici contaminate.

Questo virus ha, infatti, una particolare resistenza all’esterno del corpo umano e può ritrovarsi nell’ambiente fino a 15 giorni dopo l’infezione iniziale.

Apss ha posto in essere tutte le azioni di sanificazione necessarie alla bonifica di ambienti, arredi e attrezzature per prevenire ulteriori eventuali infezioni.

