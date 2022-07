Inflazione record negli Stati Uniti, a giugno 9,1%: le ripercussioni per l’Europa

Pubblicità

Nel mese di giugno, l’inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il dato record di 9,1%. Un numero che si aggiunge al pareggio dollaro – euro, spaventando i mercati finanziari statunitensi ed europei.

L’inflazione americana dipende soprattutto dai rincari dell’energia che inevitabilmente si riflettono su tutte le filiere. Era da trent’anni che non si vedeva la parità tra le due valute, un momento quasi storico determinato anche dalla guerra in Ucraina. Non sempre una valuta debole è segno negativo, ma la presenza dell’inflazione accentua i risvolti ostili.

A partire dall’acquisto di materie prime, sempre più care e pagate in dollari, come quelle energetiche, ma anche dal conseguente aumento dei costi di produzione.

Inoltre, la crescita dei prezzi riduce il potere d’acquisto sui beni di provenienza americana. Il rovescio della medaglia si vede sulle esportazioni, il cui valore nel 2022 ha stabilito dei nuovi record storici, soprattutto nel settore alimentare.

In questi casi, la logica del mercato monetario è inflessibile: quando una moneta si indebolisce, importare prodotti dall’estero costa di più perché il cambio diventa sfavorevole rispetto a prima.

