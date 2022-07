Forte Pozzacchio e Eremo di San Colombano, ieri la visita dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti

Pubblicità

Visita ieri dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti ai principali luoghi di valenza culturale nel territorio di Trambileno, Forte Pozzacchio-Werk Valmorbia ed eremo di San Colombano.

La Provincia autonoma di Trento ha finanziato ampiamente i lavori di risanamento e restauro di entrambi i monumenti e in particolare, per quanto riguarda il forte, gli interventi ne hanno reso possibile l’apertura nel 2015, in occasione del centenario della Grande Guerra.

Ad accompagnare l’assessore, il sindaco di Trambileno Maurizio Patoner, il vicesindaco Loris Gasperini, gli assessori comunali Andrea Salvetti e Massimo Candioli e la guida Nino Del Bianco, memoria storica dei luoghi e membro dell’associazione “Il Forte di Pozzacchio“, che cura le visite guidate nella struttura e si occupa di piccoli lavori di manutenzione, oltre a mantenere attivo il tessuto sociale della frazione di Pozzacchio.

Dopo una breve sosta al piccolo circolo locale, dove l’assessore ha incontrato alcuni censiti, la visita è proseguita all’Eremo di San Colombano, che i prossimi restauri, già finanziati dalla Provincia, riporteranno agli antichi splendori, portando alla luce anche pregevoli affreschi.

L’incontro ha avuto per oggetto le prospettive di ampliamento dell’offerta culturale e turistica di luoghi, con l’ipotesi di introduzione di un bus navetta per accompagnare i visitatori alla biglietteria nei pressi dell’ingresso del forte, meta di turisti e scolaresche provenienti da tutta Italia. Al momento, infatti, è necessario posteggiare nell’ampio parcheggio e proseguire per una strada sterrata, facilmente percorribile in circa 20 minuti, ma comunque non fruibile da tutte le fasce d’età e da persone con ridotta capacità motoria.

È stata prospettata anche l’ipotesi di una prosecuzione dei lavori di risanamento nella parte nord, dove oggi vi sono gallerie non percorribili e trinceramenti nascosti dalla vegetazione. Anche per San Colombano è in previsione un risanamento generale della struttura ed un miglioramento dell’accessibilità da parte di visitatori e pellegrini. Tra le ipotesi, anche la riqualificazione dell’area antistante l’ingresso alla scalinata dell’eremo, acquistata recentemente dal Comune di Trambileno.

