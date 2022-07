Devozione, musica, buona cucina: a Revò torna la “Sagra del Carmen”

Pubblicità

Appuntamento con la tradizione a Revò, dove dopo tre anni di assenza ritorna in grande stile la “Sagra del Carmen” con un sacco di appuntamenti e di iniziative diverse.

Già da qualche settimana i coscritti classe 2003 sono alle prese con la costruzione dell’imponente arco in legno, muschio e paglia che domina la piazza centrale del paese, dove avranno luogo i principali eventi di festa.

In cabina di regia nell’organizzazione della manifestazione la Pro Loco di Revò, la quale coordina le altre associazioni che contribuiscono alla realizzazione di questo grande evento le cui origini si perdono nel tempo, ma che continua ancora oggi ad essere attrattivo e di richiamo anche per numerose persone d’Oltreoceano che per l’occasione fanno ritorno al paese di origine.

Tantissimi i volontari che quest’anno hanno voluto esserci per dare ciascuno il proprio contributo a far sì che la festa possa confermarsi di successo come sempre avvenuto in passato.

In queste ore, infatti, fervono i preparativi affinché ognuno degli appuntamenti del ricco calendario possa essere partecipato e gradito al pubblico.

Soddisfatti il presidente Romedio Arnoldo e il vice Alessandro Rigatti per la risposta da parte dei tanti volontari che hanno fatto percepire netta la volontà di riappropriarsi di questa iniziativa che segna per la comunità di Revò un momento importante e denso di emozioni.

La sagra di Revò conserva ancora in maniera significativa un forte aspetto devozionale legato al culto della Madonna del Monte Carmelo, la cui confraternita venne fondata dal conte Cipriano Thun nel 1651.

Da giovedì a domenica si susseguiranno, infatti, i momenti di fede, a partire dalla processione di questa sera, giovedì 14 luglio ore 20, in cui la statua della Madonna verrà trasportata dalla sua dimora abituale, la chiesa di Santa Maria, a quella parrocchiale di Santo Stefano, dove padre Placido Pircali celebrerà il triduo offrendo come sempre spunti di riflessione attuali e interessanti.

Cuore dell’evento sarà la Santa Messa solenne di domenica mattina 17 luglio alle ore 10.30, cui seguiranno nel pomeriggio alle ore 15.30 i Solenni Vespri.

Spazio poi ai momenti più mondani e goderecci, con la cena a base di tortiei da patate. Sul sito www.prolocorevo.it è disponibile il programma dell’intera sagra.