A settembre l’Oktoberfest torna alla Trentino Music Arena

Torna l’Oktoberfest Trentino e sarà in programma dal 16 settembre al 9 ottobre per tutti i weekend con tante novità.

Location? La Trentino Music Arena a Mattarello, quell’area San Vincenzo inaugurata con il concerto di maggio di Vasco Rossi e che si prepara ora a non rimanere un’immensa distesa vuota e desolata.

“Quest’anno festeggiamo 10 anni di Oktoberfest – dice Enzo Di Gregorio “senior”, titolare di EDG Spettacoli – e lo faremo alla grande. Con tante novità e con un ritorno speciale e simbolico: all’area San Vincenzo. Un grande parco che ha visto la nostra prima edizione nell’anno 2018/2019. Un’area che è stata ampliata e rinnovata e che crediamo possa diventare luogo di aggregazione per tante iniziative ‘made in Trentino’. L’organizzazione di questa edizione è frutto della capacità di fare le cose guardando insieme nella stessa direzione, abbiamo trovato grande disponibilità sia da parte del Comune che della Provincia e dirlo insieme oggi significa dare senso, senza retorica, a quel ‘fare rete e sistema’. Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti, in particolare per gli imprenditori dello spettacolo. La pandemia e i vari lockdown hanno significato un’austerity totale per questo settore. Eventi, concerti, appuntamenti di aggregazione sono saltati completamente e intere famiglie si sono trovate senza entrate e senza stipendi. Far ripartire questo comparto, con la volontà di farlo andare bene, oggi più che mai è indispensabile. Da parte nostra non possiamo che metterci impegno e qualità coinvolgendo in questa manifestazione aziende e imprenditori locali“.

L’Oktoberfest Trentino, edizione 2022, segna dunque una ripartenza dopo due anni di pandemia e dopo le polemiche che avevano accompagnato la nascita della Trentino Music Arena.

Così Roberto Failoni, assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo: “L’Oktoberfest Trentino sarà sicuramente un’occasione di richiamo per tante persone e quindi anche un’attrattiva per molti turisti: ci muoviamo in sinergia per puntare tutti verso l’obiettivo di promuovere il nostro Trentino. Non dimentichiamo che i momenti di aggregazione come questo hanno certamente una valenza sociale, ma anche di rilancio dell’economia locale. È poi positivo il fatto che per una festa così partecipata, soprattutto dai giovani, si sia pensato di tornare ad occupare la spianata di San Vincenzo. La Trentino Music Arena, infatti, è aperta alle iniziative del territorio, non solo musicali ed è a disposizione della comunità“.

A rimarcare l’importanza dell’Oktoberfest Trentino come richiamo aggregativo e di socializzazione è Mirko Bisesti, assessore provinciale all’istruzione, università e cultura: “L’Oktoberfest di Monaco di Baviera ha origine da un’idea di un trentino, Andrea Michele Dall’Armi, che apparteneva a una famiglia di commercianti, trasferito in Baviera. Per questa sua intuizione, che coniuga un momento di festa ad aspetti di costume e di tradizione, ebbe anche importanti riconoscimenti, tanto che a Monaco c’è una via dedicata a lui, come del resto a Trento il vicolo in piazza Pasi è dedicato alla famiglia Dall’Armi”. Ecco quindi che l’evento considerato tra i più popolari del mondo germanico, ha un po’ della nostra impronta e trovo importante che anche il Trentino si sia aperto ad ospitarlo. Assieme a questo, penso che momenti di aggregazione soprattutto giovanile possano permettere anche ai tanti studenti che con la fine dell’estate ritornano nella nostra città, di apprezzare ancora di più quanto il nostro territorio è capace di offrire anche in termini di svago e socializzazione“.

La città di Trento torna dunque a essere sintesi tra cultura latina e mitteleuropea. Ad evidenziarlo Roberto Stanchina, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Trento: “Una festa tradizionale che unisce la cultura bavarese e la nostra. Ci saranno tre gemellaggi in città su tre circoscrizioni: Ravina, Mattarello e Gardolo. Aspettiamo questa edizione e che sia una ripartenza per tutti“.

A dare qualche anticipazione sul programma dell’Oktoberfest di quest’anno è Enzo Di Gregorio “junior”: “Vi sveleremo il programma un po’ per volta nel corso di queste settimane estive. Per questo compleanno speciale abbiamo in serbo tante novità. L’Oktoberfest Trentino non è solo una festa “birra e wurstel”, ma un incontro di culture ampio che abbraccia il Trentino e la Baviera. Non mancheranno concerti, cori, spettacoli, gemellaggi tra i comuni del Trentino e della Baviera che avremo come ospiti. Quest’anno in particolare celebreremo il trentino Andrea Michele Dall’Armi. E poi ancora ci saranno tante iniziative pomeridiane per le famiglie, daremo spazio anche alla nostra cucina trentina con canederli e carna salada coinvolgendo Danilo Moresco, un’istituzione quando si parla di food ed eventi. Presenteremo all’Oktoberfest Trentino un’inedita birra speciale in collaborazione con il birrificio Plotegher“.

Infine una piccola anteprima in esclusiva: “E’ in uscita una canzone – svela Enzo di Gregorio junior – che vede la partecipazione dei Rebel Rootz; dei The Rumpled (già sul palco con Vasco Rossi) e con Die Schweinhaxen, banda folk della Magnifica Comunità di Folgaria. Tutti artisti trentini che mescoleranno generi e sonorità, sarà una bomba, il disco dell’estate del Trentino e non solo“.