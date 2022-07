A Biacesa si sistemano parcheggio e piazzola per l’elicottero

Pubblicità

La Giunta comunale di Ledro ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione del parcheggio di Biacesa e collegamento col paese, secondo le indicazioni fornite dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Sova) della Provincia Autonoma di Trento.

«Siamo al secondo lotto di questo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Sartori – che sarà realizzato il prossimo autunno. Il primo lotto è stato completato lo scorso anno».

Nel gennaio 2021 erano stati affidati al Sova i lavori di livellamento del terreno con realizzazione di un parcheggio comunale a Biacesa; l’intervento è stato eseguito e ultimato nell’estate 2021.

Il Sova ha quindi redatto il progetto esecutivo per lavorare sulla restante parte di parcheggio e al collegamento, esistente, fra il lavatoio e il centro dell’abitato. Il progetto ha ottenuto tutti i necessari pareri e autorizzazioni.

I nuovi lavori saranno eseguiti in amministrazione diretta dal Sova, a propria cura e spese.

Il nuovo progetto prevede la sistemazione, come per la parte già realizzata, della rimanente zona di parcheggio, della piazzola dell’atterraggio dell’elicottero con la realizzazione di una barriera protettiva per i veicoli in sosta e di una viabilità di accesso dedicata ed esclusiva ai mezzi di soccorso, nonché la pavimentazione in pietra del percorso di collegamento fra il lavatoio e il paese; sarà predisposta anche l’illuminazione segna passo.

