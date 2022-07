Vaccino anti Covid-19: in 24 ore quasi un migliaio di quarte dosi in Trentino

Pubblicità

È buona la risposta dei trentini over 60 alla proposta di vaccinarsi con la quarta dose contro il Covid-19. Nella giornata di oggi i due centri vaccinali operativi hanno registrato un intenso afflusso di persone.

In particolare ad Arco sono state vaccinate 154 persone di cui 103 fuori lista che hanno approfittato della possibilità di accedere al centro vaccinale anche senza la prenotazione. Numeri molto alti anche a Trento dove, in viale Verona 200, sono state vaccinate 687 persone di cui 530 non prenotate.

Per rispondere alla forte richiesta di somministrazioni è stata anticipata la possibilità di prenotare la 4° dose (seconda dose booster) attraverso il Cup-online (https://cup.apss.tn.it) e pertanto già a partire da oggi sono disponibili sul sito le card dedicate per prenotare la seconda dose booster per le persone nate tra il 1941 e il 1962 (i trentini appartenenti a questa classe di età sono 102.454) e per le persone a elevata fragilità con più di 12 anni.

Continua in ogni caso la possibilità di accedere ai centri vaccinali senza prenotazione: per i prossimi giorni (fino a martedì 19 luglio) sono operativi i centri di Arco, Borgo Valsugana, Cles, Pergine Valsugana, Rovereto, Tonadico e Trento. Le date disponibili nei vari centri vaccinali potranno variare sulla base della progressiva implementazione delle agende.

Potrà prenotare la 4° dose anche chi ha contratto il Covid, ma dopo almeno 4 mesi dalla positività. La dose di richiamo può essere effettuata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due.

Si ricorda di portare con sé la tessera sanitaria, il modulo del consenso e la scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 (comprese tutte le schede informative aggiornate relative ai vaccini) sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria a questo link: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19.

