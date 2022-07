Smarano Academy 2022: 30 anni di storia in musica

Pubblicità

L’Accademia di Smarano raggiunge nel 2022 un importante traguardo: trent’anni di storia in musica che hanno trasformato un informale gruppo di volontariato locale costituitosi per la costruzione dell’Organo Ghilardi della Chiesa di Smarano in un’impresa culturale di respiro internazionale che combina alta formazione, divulgazione e spettacolo nell’ambito della musica per tastiere antiche.

Grazie alla sua lunga storia – segnata da 350 concerti destinati a 30.000 spettatori e 30 accademie estive di alta formazione condotte da più di 50 docenti e musicisti di fama mondiale-, l’associazione attrae annualmente nel Comune di Predaia decine di studenti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo e mobilita un pubblico locale in costante crescita, favorendo non solo la crescita culturale del territorio, ma esercitando anche un impatto diretto sul tessuto economico del sistema ricettivo del comune di Predaia e una rilevante occasione di visibilità promozionale di respiro internazionale per la Val di Non.

Per celebrare l’anniversario, l’Accademia Internazionale di Smarano APS ha ideato un palinsesto di eventi diversificati in masterclass, concerti, incontri, e tavole rotonde.

Dal 25 luglio al 6 agosto si terrà l’edizione 2022 della Smarano International Early Keyboards Academy che sarà intitolata “Vienna, cuore musicale d’Europa” e aprirà un ciclo formativo triennale dedicato alla capitale austriaca, uno dei più importanti centri musicali del nostro continente.

I corsi 2022, che si terranno a Smarano e Vienna, saranno focalizzati sul tema degli scambi tra l’Italia e Vienna attraverso la musica per tastiera di compositori quali Froberger, Frescobaldi, Poglietti, Pasquini, Kerll e Muffatt.

Particolare attenzione sarà riservata all’Imperatore Leopoldo I, figura chiave della tradizione musicale viennese di fine Seicento. I workshop – rivolti a sedici studenti provenienti dai più rinomati conservatori nazionali e internazionali – saranno dedicati al repertorio per organo, clavicembalo, clavicordo e claviorgano prodotto nel contesto culturale prima indicato e indagheranno le analogie e le differenze degli aspetti tecnico-esecutivi rispetto alla tipologia di strumento a tastiera utilizzato.

La struttura dei corsi formativi – che rende l’Accademia un unicum a livello internazionale – prevede l’alternanza tra pratica e coaching individuale (3 ore al giorno) e sessioni di gruppo sulla pratica dell’improvvisazione e il repertorio ad essa collegato. I corsi – sotto la direzione artistica di Edoardo Bellotti, Joel Speerstra e Armando Carideo – saranno tenuti da docenti di chiara fama mondiale: Joel Speerstra, Edoardo Bellotti, William Porter, Enrico Baiano, Ulrika Davidsson, Greta Haenen e Armando Carideo.

Dal 19 luglio al 27 agosto si terrà il festival musicale “Smarano Academy Music Festival 2022: 30 anni di storia in musica” che attraverso mostre, tavole rotonde e concerti ripercorrerà le tappe salienti e celebrerà i musicisti che hanno segnato la storia dell’associazione.

La rassegna si apre il 19 luglio presso la Chiesa S. Maria Assunta di Smarano con il Coro Nazionale di Malta accompagnato da Edoardo Bellotti.

Domenica 24 luglio alle 17.00 si terrà la tavola rotonda “Smarano Academy: 30 anni di storia in musica”, la presentazione del festschrift e della mostra dedicati, volti a ripercorrere, attraverso la voce di illustri musicisti e musicologi, la storia dell’associazione e analizzare, attraverso una prospettiva scientifico-divulgativa, i risultati raggiunti in termini di formazione didattica nell’ambito delle tastiere antiche.

Alle 20.45 il Maestro svedese Hans Davidsson siederà all’organo Ghilardi della Chiesa di Smarano per un recital celebrativo.

Il giorno successivo, 25 luglio, sarà la volta del cembalista Enrico Baiano presso la Sala Concerti dell’Accademia; il 27 luglio gli svedesi Joel Speerstra e Ulrika Davidsson offriranno al pubblico un repertorio per clavicordo presso la Sala Concerti; il giorno successivo, l’olandese Pieter van Dijk presenterà all’organo Ghilardi pagine della tradizione viennese.

Il 1° agosto la Chiesa S. Maria Assunta di Smarano ospiterà il Maestro americano William Porter; il 3 agosto Lea Suter e Massimiliano Raschietti faranno risuonare l’imponente organo Innocenzo Cavazzani 1792 della Basilica SS. Martirio di Sanzeno; il 4 agosto presso la Chiesa e la Sala concerti di Smarano si terrà il concerto finale degli studenti dell’Accademia; il 5 agosto sarà la volta di Edoardo Bellotti, uno delle personalità più importanti della storia dell’Accademia.

In seguito, il cortile di Castel Coredo (in caso di maltempo Antica Pieve di Santa Maria Assunta di Coredo) ospiterà il 20 agosto il concerto di fagotto e controfagotto dei docenti e degli allievi della LowBb Bassoon Cluster International Academy.

La rassegna volgerà al termine il 27 agosto con il concerto degli Archi dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento presso la Sala Concerti. Tutti i concerti si terranno alle 20.45 e saranno ad ingresso su offerta libera (l’ingresso al concerto del 20 agosto è su invito prenotabile gratuitamente chiamando il numero 328.8033050 o scrivendo a smaranoacademy@gmail.com)

Le iniziative, che vantano il Patrocinio del Ministero della Cultura, sono organizzate dall’Accademia Internazionale di Smarano APS e finanziate da Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Comune di Predaia, Comunità della Val di Non, BIM dell’Adige, Fondazione Caritro, Cassa Rurale Val di Non e Itinerari organistici Tridentini.