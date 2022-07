Ritrovato il corpo del 41 enne Rudi Zeni

Pubblicità

È stato purtroppo ritrovato senza vita Rudi Zeni, il 41 enne di Pergine scomparso da lunedì sera.

A ritrovarlo stamane poco prima delle 8.00 le squadre dei vigili del fuoco volontari di Terlago e dei vigili del fuoco permanenti di Trento con la squadra sommozzatori.

Lunedì pomeriggio aveva deciso di usare il suo kayak al lago di Terlago quando non non erano presenti i bagnanti. Di lui poi si erano perse le tracce. Ad allertare il 112 – nella serata di lunedì 11 luglio – erano stati i parenti, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa.

I soccorritori e i carabinieri di Vezzano avevano da subito concentrato le ricerche dell’uomo ad una cinquantina di metri dalla riva.

Oltre al kayak, vicino al lago era stata trovata e riconosciuta la macchina di Zeni con all’interno il suo telefono cellulare.

Il corpo dopo il triste recupero avvenuto davanti ai parenti è stato subito trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

