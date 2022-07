Reinhold Messner su Instagram mostra il lago presente a maggio sulla Marmolada

Pubblicità

L’immagine causa quasi un colpo al cuore. In una foto scattata lo scorso maggio, sulla Marmolada vista dall’alto è presente on occhio azzurro, un lago. Acqua che è poi filtrata tra le crepe, andando in parte sotto il ghiacciaio e spingendolo avanti, fino a causare la tragedia dello scorso 3 luglio.

“In queste immagini potete vedere lo sviluppo dei drammatici eventi sulla Marmolata. A causa del caldo straordinario, si era in precedenza formato un lago che in seguito ha spinto in avanti tutte le masse di ghiaccio. La foto è stata scattata da Hans Peter Eisendle a maggio.” scrive così, Reinhold Messner, sulla sua pagina Instagram.

Reinhold Messner sottolinea quindi un concetto importante con un solo post: quanto successo il 3 luglio scorso era imprevedibile ed impensabile. Non c’è un colpevole: non si può vedere sotto il ghiaccio, non si poteva prevedere che ci fosse così tanta acqua.

La natura non segue le regole degli esseri umani, solo le proprie. E di certo la montagna non può venire chiusa: c’è sempre un margine di rischio quando si sale in quota. E chi va, lo sa.

Chi si è trovato sulla strada di quella colata di ghiaccio, acqua e detriti ha avuto solo tanta sfortuna: la montagna e il ghiacciaio hanno parlato nel peggior momento e nel peggior modo possibile.

La procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo dello scorso 3 luglio. Si ipotizza il disastro colposo a carico di ignoti, ma verranno fatti tutti gli accertamenti e tutte le analisi del caso.

