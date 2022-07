Porte di Rendena: aperto il bando contributi per le imprese

Pubblicità

Anche quest’anno il Comune di Porte di Rendena assegna un contributo per sostenere le attività economiche che, nel corso del 2021, hanno subito limitazioni alla propria attività a causa della pandemia. Analoga iniziativa era stata promossa lo scorso anno, riferita ai cali di fatturato del 2020.

L’assessore al bilancio e tributi Alberto Valentini spiega: «L’erogazione totale, per quest’anno, è di 23.246 euro e sul sito sono pubblicati il bando e il fac simile di domanda per fare richiesta. Rispetto alla precedente emissione di questo bando, abbiamo ritoccato le percentuali di calo di fatturato necessarie a ottenere il massimo finanziamento. Questo contando che gli effetti economici della Pandemia si possano comunque essere in parte attenuati e dunque è ragionevole pensare a riduzioni meno massicce rispetto al primo anno. Non potranno fare richiesta le aziende edili, che in questo periodo godono di altri tipi di sostegno e attraversano una fase di buona redditività».

Le modalità sono, per il resto, praticamente identiche a quelle dello scorso anno. Possono beneficiare le microimprese o piccole imprese che svolgono una delle attività indicate dai codici “Ateco” descritti nell’allegato al bando.

I richiedenti devono rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato e non avere debiti nei confronti del Comune; devono dimostrare di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa e il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute per l’attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo.

Rientrano tra le spese ristorabili locazioni, utenze, noleggio di attrezzature, pulizie, spese per personale dipendente, spese di sicurezza aziendali e, ovviamente, le spese straordinarie connesse alla gestione del Covid.

