Perde il controllo del trattore e finisce nel torrente: morto un contadino in Valle Aurina

Questa mattina, 13 luglio, un contadino alla guida di un trattore sulla strada forestale in Valle Aurina ha improvvisamente perso in controllo del mezzo, finendo nel torrente.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma nonostante gli sforzi e la velocità dei soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Luttago e Cadipietra per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e per il recupero del trattore. Oltre ai vigili del fuoco, si sono attivate squadre del soccorso alpino, Forze dell’Ordine e i sanitari con la Croce Bianca e l’elisoccorso.

