Oltre 15 anni da scontare in prigione causa reati contro il patrimonio, fermata la 40 enne croata da tempo ricercata

Pubblicità

Pubblicità



Tutti i nodi vengono al pettine: poco importa se si hanno svariati pseudonimi ed identità con cui salvarsi, prima o poi si farà un passo falso e si verrà beccati.

A fare le spese di questa lezione è stata una donna croata di 40 anni: la donna, già nota alle forze dell’ordine per aver messo a segno – negli anni – una lunga serie di furti in abitazione nella zona di Ala ed in Vallagarina, è stata ricoverata all’Ospedale di Rovereto.

Venerdì 8 luglio (QUI articolo) – quando la donna è stata dimessa dall’ospedale – il personale del Commissariato di P.S. ha prelevato la donna accompagnandola presso gli Uffici di Polizia per sottoporla a dei rilievi dattiloscopici.

Pubblicità Pubblicità

Dopo un’accurata serie di controlli ed incroci dei dati ricevuti, la 40 enne è stata riconosciuta come colei che doveva scontare una pena di 15 anni e 6 mesi per reati contro il patrimonio a seguito di un provvedimento esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica di Rovereto.

Per quanto possa sembrare “severa”, questa pena in realtà è data dalla somma dei vari reatidi cui è stata accusata in tutti questi anni.

Scoperta la vera identità della donna, la stessa è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Trento, per l’esecuzione della pena.

Pubblicità Pubblicità