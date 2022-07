Nuova sede Istituto Pertini, pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori

Pubblicità

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha pubblicato oggi il bando di gara telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’istituto di formazione professionale “S. Pertini” a Trento. I lavori in appalto riguardano in particolare la realizzazione dell’ala est e del corpo centrale nord della nuova sede scolastica.

“Un investimento necessario e una delle opere considerate prioritarie: la realizzazione del nuovo edificio per l’istituto Pertini, che punta a mettere al primo posto la sostenibilità e la sicurezza prevede 20 nuove aule, 17 laboratori di acconciatura e di estetica, spazi di socializzazione e di servizio, per oltre 19 milioni e mezzo di euro. Si procederà in tempi brevi ad affidare i lavori che porteranno ad avere una scuola completamente rinnovata e al passo con le esigenze della moderna didattica e della specifica offerta formativa della scuola professionale, nonché un edificio totalmente sostenibile in quanto il livello che la Provincia intende raggiungere nella certificazione Leed è il Gold”, ha commentato l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

Il bando prevede una procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di 19.717.631,27 euro.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 6 settembre 2022, mentre per la realizzazione dei lavori sono previsti 998 giorni naturali e consecutivi. Il bando è pubblicato sul sito di Apac e sul portale Sicopat

Come si ricorda la giunta rispondendo ad una interrogazione di Sara Ferrari aveva precisato che la ristrutturazione del Pertini rappresenta un intervento complesso e articolato in quattro lotti sequenziali.

Durante questa estate in assenza dell’attività didattica e in tempo utile all’inizio dell’anno scolastico, sarà completato il terzo lotto, mentre per il quarto, che comprende la realizzazione dei nuovi spazi è in corso di approvazione il progetto esecutivo previsto per fine giugno 2022 e i lavori saranno avviati ni primi mesi del 2023 e dureranno due anni. Si ipotizza dunque che la nuova scuola possa essere disponibile per l’anno scolastico 2025/26.