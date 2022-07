Mosca avvisa: “Sempre più vicino allo scontro nucleare”. Migliora il fronte del grano

Pubblicità

Sul fronte del grano fermo nei porti del Mar Nero, qualcosa sembra sbloccarsi. Oggi ad Istanbul delegazioni militari di Russia e Ucraina si incontreranno con Turchia e Nazioni Uniti per provare concretamente a risolvere il problema.

Mosca, infatti, sarebbe pronta a garantire la navigazione di navi straniere, ma Kiev prima di sminare i suoi porti, pretende garanzie sui possibili attacchi russi per gli scali che non controlla, come quello di Odessa.

Al contrario, sul fronte diplomatico la situazione non fa passi avanti, anzi pare peggiorare. La portavoce del Ministro degli esteri russo, Maria Zakharova avverte: “Dopo aver provocato l’escalation della crisi ucraina e scatenato un violento confronto ibrido con la Russia, Washington e i suoi alleati stanno pericolosamente barcollando sull’orlo di uno scontro militare aperto con il nostro Paese. Il che significa un conflitto armato diretto fra potenze nucleari”.

Se la minaccia dovesse essere reale, si rischierebbe di provocare un’escalation nucleare, con il rischio reale una terza guerra mondiale.

A margine, da Bruxelles è arrivata la promesse di 1 miliardi di nuovi prestiti per l’Ucraina, ma anche Washington ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev da 1,7 miliardi.