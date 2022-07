Lite al parco, coinvolti un ragazzo di origini albanesi ed un ragazzo italiano

Pubblicità

Lunedì sera da incubo al giardino Alexander Langer, ex parco del Salè di Trento.

Due conoscenti – infatti – si sono trovati coinvolti in una tremenda lite. Regolamento di conti? Lite tra tossicodipendenti? Ancora non ci sono certezze riguardo alla causa scatenante della suddetta lite, mentre di certa c’è invece la violenza che si è consumata.

Uno dei due ragazzi – di origini albanesi – ha colpito alla testa con una bottiglia il suo conoscente, un ragazzo italiano, ferendolo. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stato anche un tentativo di furto: il ragazzo di origini albanesi avrebbe tentato di strappare dal collo dell’altro una catena d’oro.

Le forze dell’ordine sono immediatamente arrivate sul posto ed i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a bloccare subito l’aggressore per poi portarlo in caserma. Il ragazzo è stato quindi identificato e poi arrestato per tentata rapina.

Nella mattinata di martedì 12 luglio, si è poi svolto il processo per direttissima: tra i presenti, sia l’aggressore che l’aggredito (dimesso nottetempo e con 30 giorni di prognosi prima della completa guarigione).

Alla fine, non c’è stata la convalida dell’arresto ed il ragazzo di origini albanesi è potuto tornare a casa.

