I «fanta voti» per corrispondenza, l’ultima trovata della giunta di Trento. Le minoranze insorgono

La giunta di centro sinistra del comune di Trento propone di far votare nei comuni per corrispondenza e le minoranze insorgono.

«Esprimiamo tutta la nostra contrarietà rispetto alla proposta giunta in Consiglio comunale – da parte del centro sinistra – di consentire il voto nei comuni per corrispondenza, facendo quindi votare anche quelle persone che, seppur formalmente residenti, non vivono effettivamente nella nostra città, in quanto lavorano o studiano stabilmente fuori dalla stessa. Chi ha il diritto di voto per esprimerlo deve, quantomeno, recarsi fisicamente alle urne sia per ragioni di certezza del voto, che di serietà nell’esprimere lo stesso» – scrivono in una nota Andrea Merler, (foto) Bruna Giuliani e Giuseppe Urbani.

I partiti di opposizione in concreto non condividono che una persona che stabilmente abita fuori dal comune possa decidere chi debba, invece, governare quei cittadini che stabilmente abitano e vivono la nostra comunità.

«Come possiamo far decidere il governo della città da chi non ne subisce le conseguenze?» – Si chiedono i tre consiglieri.

«Una proposta populista che ci pare fatta dal centro sinistra per raccogliere i voti anche da chi non subisce i disagi dell’essere governati dal centro sinistra, ad esempio in ambito di degrado, sicurezza e sviluppo economico. Vuole forse la sinistra prendere dei Fanta voti? In questo momento di complessità economica il centro sinistra in Parlamento si sta occupando della legalizzazione delle sostanze stupefacenti e qui in comune si occupa di far votare le persone che non vivono la città… Altri sono i temi più importanti e urgenti da affrontare!» – concludono i consiglieri comunali dell’opposizione

