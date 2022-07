«Garda Jazz Festival»: in sei Comuni del Garda Trentino un’estate a ritmo di Jazz

Pubblicità

Pubblicità



“Garda Jazz Festival” torna a risuonare in alcune delle location più suggestive del Garda Trentino, in veste di colonna sonora dell’estate altogardesana.

Dal 1° al 14 agosto si terrà la ventiduesima edizione della rassegna musicale, coinvolgendo i comuni di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda con un panel prestigioso, ricco di importanti artisti protagonisti della scena jazz nazionale e internazionale. Diciassette gli appuntamenti in programma al Garda Jazz con grandi artisti italiani e internazionali; spazio anche ai musicisti emergenti con “Jazz Cafè”.

Il programma del festival, organizzato da SMAG Società Cooperativa (Scuola Musicale Alto Garda) in collaborazione e con il sostegno delle Amministrazioni Comunali e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., è stato presentato ieri, martedì 12 luglio, presso il Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, struttura che ospiterà anche alcuni appuntamenti della rassegna.

Pubblicità Pubblicità

Tra i presenti sono intervenuti: il vicesindaco del Comune di Arco Roberto Zampiccoli, l’assessore alla cultura del Comune di Arco Guido Trebo, l’assessore all’urbanistica del Comune di Riva del Garda Mauro Malfer, il vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, l’assessore alla cultura del Comune di Dro Ginetta Santoni, la consigliera del Comune di Drena Gabriella Pedrotti, l’assessore alla cultura del Comune di Tenno Giancarla Tognoni.

“L’edizione 2022 di ‘Garda Jazz Festival’ si presenta all’insegna del ‘Continuum’: la musica e la bellezza vivono e sopravvivono nonostante le avversità dell’ambiente e dell’uomo. In quanto scuola musicale e in qualità di promotori culturali, crediamo sia importante promuovere il linguaggio musicale nelle sue forme più nobili, capace di dialogare e di elevare l’animo e la mente delle persone – ha dichiarato il presidente di SMAG Società Cooperativa Roberto Grassi -. Superando qualche difficoltà, siamo riusciti anche quest’anno ad offrire un prestigioso cartellone immerso tra gli scorci più belli e affascinanti del Garda Trentino. Ci siamo riusciti anche grazie alla partecipazione convinta delle Amministrazioni dei sei comuni coinvolti, alla collaborazione stretta con Garda Dolomiti e ai numerosi sponsor privati che ci hanno incoraggiato e sostenuto”.

Saranno diciassette gli eventi musicali in calendario tra esibizioni, “Flash Mob” e “Jazz Cafè” – alcuni a pagamento, altri a ingresso libero – con artisti di prestigio internazionale e musicisti emergenti, oltre a un vernissage – che durerà da oggi, 12 luglio, fino al 15 agosto – dell’artista francese Philip Gaida presso il Du Lac et du Parc Grand Resort di Riva.

Pubblicità Pubblicità



“La musica e, più in generale, l’offerta culturale sono una risorsa preziosa per il turismo altogardesano, elementi qualificanti dell’offerta; consentono all’ospite, qualunque sia la motivazione che l’ha spinto a sceglierci, di vivere un’esperienza emozionante, che contribuisce al ricordo positivo della sua vacanza nel Garda Trentino. Al tempo stesso sono una bella opportunità per chi qui ci vive. Un grazie va agli organizzatori di Garda Jazz Festival per la tenacia e la passione con cui hanno superato le difficoltà e fissato un calendario di alta qualità e prestigio” – ha commentato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Il programma completo è il seguente:

dal 12 luglio al 15 agosto Vernissage: il Garda in jazz by Philip Gaida (Riva del Garda – Du Lac et Du Parc Grand Resort)

(Riva del Garda – Du Lac et Du Parc Grand Resort) 1 agosto – ore 18:00 Flash Mob in collaborazione con Consorzio Riva in Centro (Riva del Garda – Viale Dante “close to” Boutique Alberti)

in collaborazione con Consorzio Riva in Centro (Riva del Garda – Viale Dante “close to” Boutique Alberti) 1 agosto – ore 20:00 Flash Mob in collaborazione con AssoCentro Arco (Arco, piazza III Novembre)

in collaborazione con AssoCentro Arco (Arco, piazza III Novembre) 1 agosto – ore 20:00 Jazz Cafè – Pierantoni / Cassanelli / Pagliaccia Trio (Tenno – Cantina Torboli)

(Tenno – Cantina Torboli) 2 agosto – ore 21:00 Kicca (Torbole – Piazzetta Hans Lietzmann)

(Torbole – Piazzetta Hans Lietzmann) 3 agosto – ore 21:00 Jazz Cafè – “ The Great American Songbook ” (Riva del Garda – Hotel Luise)

(Riva del Garda – Hotel Luise) 4 agosto – ore 21:00 Jazz Cafè – Sabor Latino (Arco – Bio Essere Bistrò)

(Arco – Bio Essere Bistrò) 5 agosto – ore 21:00 Cannonballmania (Canale di Tenno)

(Canale di Tenno) 6 agosto – ore 12:00 Fiabolous “I fantastici trucchi di Mr Woodoo” (Drena – Località Gac – Tenuta ai Maroneri)

(Drena – Località Gac – Tenuta ai Maroneri) 6 agosto – ore 21:00 Jazz Cafè – Mood Quartet (Arco Impavida Birra Artigianale)

(Arco Impavida Birra Artigianale) 7 agosto – ore 21:00 I D àien5 (Riva del Garda – La Rocca)

(Riva del Garda – La Rocca) 8 agosto – ore 21:00 Jelly Roll Plays Morton (Riva del Garda – La Rocca)

(Riva del Garda – La Rocca) 9 agosto – ore 21:00 Jazz Cafè – Electric Trio (Nago – Forte Charme)

(Nago – Forte Charme) 10 agosto – ore 21:00 Sophia Tomelleri 4th (Dro – Ca Del Nemoler)

(Dro – Ca Del Nemoler) 11 agosto – 21:00 John Patitucci Trio (Arco – Castello di Arco)

(Arco – Castello di Arco) 12 agosto – 21:00 I Marrano (Riva del Garda – Hotel Du Lac et Du Parc)

(Riva del Garda – Hotel Du Lac et Du Parc) 13 agosto – 21:00 Lucy Woodward Live (Riva del Garda – Palazzo dei Congressi)

(Riva del Garda – Palazzo dei Congressi) 14 agosto – 21:00 Jazz Cafè – The Foundry (Arco – Sottotetto Urban Space)

Per maggiori informazioni sul programma e i prezzi visita il sito: https://www.gardatrentino.it/it/eventi/garda-jazz-festival_8924