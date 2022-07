Draghi rilancia con un patto sociale anti-inflazione: “Difendiamo il potere di acquisto di lavoratori e famiglie. No ultimatum”

Pubblicità

Pubblicità



“Il Governo ora riesce a lavorare, un governo con ultimatum non lavora e a quel punto perde il suo senso di esistere”. Con lo spettro di una crisi di Governo, Draghi dopo l’incontro con i sindacati, fa il punto sull’attuale situazione in maggioranza.

A partire dai disagi espressi dai Cinque Stelle di Conte che la scorsa settimana avevano portato un documento con l’elenco delle richieste per rimanere nella maggioranza.

Richieste che trovano una parziale convergenza con il nuovo patto sociale presentato ai sindacati. Nel documento sono contenute misure per difendere il salario e le pensioni dall’inflazione. Un decreto che dovrebbe arrivare entro fine luglio.

Pubblicità Pubblicità

Si parla di salario minimo per quei lavoratori esclusi dalla contrattazione collettiva e di riduzione del cuneo fiscale. Altre misure potrebbero poi arrivare in autunno con la manovra. “È necessario intervenire subito per far fronte all’emergenza sociale”: dice il premier, escludendo però uno scostamento di bilancio.

Non solo ai Cinque Stelle, ma Draghi lancia un avviso anche a Salvini: “Se non si trae nessuna soddisfazione con quello che il Governo fa, bisogna essere chiari”. Avviso che Salvini rimanda al mittente: “La Lega è leale con il Governo”. Al contrario, dall’opposizione la Meloni cavalca l’onda della crisi e attacca: “Si deve votare subito”.