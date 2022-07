Dopo 52 anni l’abbraccio commovente tra una madre e sua figlia. Con un piccolo, grande aiuto da Mezzolombardo

Pubblicità

Un sogno che finalmente, dopo 52 anni, è diventato realtà.

È una storia incredibile quella di Loriana e Leposava, una storia che parla di amore, di affetto, di un legame indissolubile come quello tra una madre e sua figlia. Un legame capace di andare oltre qualsiasi distanza e qualsiasi ostacolo che la vita pone davanti.

Loriana Sasso è una signora di Frosinone che fino a 4 anni fa pensava di essere figlia di una coppia romana.

La madre era morta 20 anni fa, il padre nel 2018. Un giorno, rovistando tra le varie scartoffie, ha trovato per caso una scatola con un passaporto serbo: il suo passaporto, di quando aveva 2 anni. Ha scoperto così di chiamarsi Zorica e di essere stata adottata.

Una scoperta che l’ha destabilizzata, ma che le ha dato anche la motivazione per provare a cercare la madre, o qualche familiare in Serbia, purtroppo inutilmente. Anche attraverso l’aiuto di un avvocato ha tentato di rintracciare qualcuno dei suoi familiari, ma non c’è stato nulla da fare.

Le vie del destino però sono infinite e qualche anno dopo Loriana ha causalmente conosciuto sul web Tanja Vukic, serbo-trentina di Mezzolombardo, che col tempo è diventata una vera e propria amica.

Loriana le ha rivelato la sua storia, che Tanja ha poi raccontato al papà Radoica Bato Vukic, di origine serba ma residente da decenni nella borgata rotaliana, il quale, attraverso mille vicissitudini e un viaggio a Belgrado e poi nel paese natale di Loriana, è riuscito finalmente a risalire alla madre di lei, Leposava Dinkovski.

Aveva solo 16 anni quando nel 1970 partorì Zorica, così sua madre e il patrigno decisero di dare in adozione la bimba, alla quale Leposava non ha mai smesso di pensare, sognando un giorno di riabbracciarla. Aveva anche avviato delle ricerche, senza però riuscire a trovarla. Non poteva neanche immaginare che fosse in Italia.

Loriana, invece, non sospettava minimamente di essere stata adottata. Ha vissuto serenamente fino a poco tempo fa con i suoi genitori italiani. Poi dal cassetto è spuntato quel passaporto serbo. E la sua vita è cambiata. Grazie all’aiuto di Tanja e Radoica Vukic è riuscita ora a trovare la madre biologica e a stringersi finalmente a lei.

Era fine giugno quando, dopo 52 anni, madre e figlia si sono potute riabbracciare all’aeroporto di Belgrado. Un abbraccio commovente, che ha emozionato anche Radoica, il quale ha accompagnato Loriana in Serbia.

«È stato un incontro toccante – racconta Vukic –. Abbiamo pianto tutti in aeroporto. Lo ricorderò per sempre».

Madre e figlia si sono strette, singhiozzando. Leposava ha guardato in alto per vedere se davvero fosse sua figlia e poi ha stretto Zorica a sé. Ancora lacrime, lacrime di gioia che riempiono il vuoto che il destino ha lasciato. Piangevano silenziose, ma i loro occhi comunicavano più delle parole.

Leposava non conosce l’italiano, Loriana non conosce il serbo. Ma il loro abbraccio non ha bisogno di traduzioni. E non si scioglierà più.