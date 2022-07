Conferimento ingombranti: nessuno stop ai CRM

Pubblicità

Il conferimento dei cosiddetti rifiuti ingombranti non viene interrotto e può continuare nonostante alla discarica Ischia Podetti stiano per iniziare le operazioni preliminari per predisporre il nuovo lotto.

Lo precisa l’Agenzia provinciale per la depurazione a chiarimento della procedura che in un primo momento – specie nella zona di Rovereto – aveva fatto ipotizzare una sospensione del conferimento di questi materiali.

Così non è, dato che ai gestori della discarica è stato chiesto di continuare ad accogliere gli ingombranti che saranno stoccati nell’impianto di Trento Nord per il loro successivo recupero presso un centro specializzato situato in Veneto, già individuato con apposita gara d’appalto. Il servizio di ritiro dei materiali ingombrati potrà quindi riprendere già da oggi.