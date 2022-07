Ai Crm si possono portare nuovamente i materiali ingombranti

Pubblicità

Pubblicità



Le discariche in Provincia di Trento sono esaurite, non c’è più spazio specialmente per gli oggetti di grandi dimensioni.

Non basta che la raccolta differenziata sia in costante aumento (a Rovereto supera l’83% mentre in Vallagarina si è intorno al 74%), ormai il posto fisico manca di base. Ma non solo: entro il 2028 bisognerà raggiungere la soglia dell’80% fissata dall’Unione Europea. La strada è ancora lunga ma le basi ci sono.

Da oggi sarà inoltre possibile tornare a portare i materiali ingombranti nei Crm. Per quanto riguarda Trento Nord (QUI articolo), questi materiai verranno poi portati in un centro specializzato in Veneto che si occuperà di smaltirli. Dopo mesi di raccolta contingentata o bloccata, si torna quindi alla normalità. Il problema però resta: nelle discariche lo spazio è finito ma i rifiuti continuano ad essere prodotti e – di conseguenza – serve anche smaltirli.

Pubblicità Pubblicità