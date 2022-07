A Pergine Festival, la “Poetica” di Franco Arminio e Tindaro Granata. In anteprima, anche il “Tea for five” di Neja Tomšič

Pubblicità

Continua il viaggio di Pergine Festival alla scoperta di alcune fra le più interessanti proposte nell’ambito della performance e della drammaturgiacontemporanea.

Due le anteprime in programma domani, giovedì 14 luglio: alle 18.30, a Palazzo Gentili Crivelli, c’è Neja Tomšič con “Tea for five: opium clippers“; alle 20.30, al Teatro Don Bosco, arriva invece la “Poetica” della coppia Franco Arminio/Tindaro Granata.

Neja Tomšič è un’artista visiva, poetessa e scrittrice slovena. Nella sua pratica, fonde disegno, fotografia, poesia e performance.

In “Tea for five: opium clippers“, il pubblico partecipa a una tradizionale cerimonia cinese del tè.

Utilizzando cinque servizi da tè in ceramica dipinti a mano, basati sullo stile tradizionale Gong Fu, Tomšič racconta alcuni episodi poco conosciuti della storia cinese, unendo disegno, poesia e performance.

Le rotte del commercio del tè e dell’oppio, con le veloci imbarcazioni a vela (le “clippers” del titolo) che nel XIX secolo solcavano gli oceani con le loro “merci esotiche”, rivelano storie di potere, conflitto e colonizzazione, che hanno portato allo sviluppo del capitalismo, con importanti conseguenze sulle politiche economiche contemporanee.

La performance sarà replicata venerdì 15 alle 18.30 e alle 21.45 (entrambe le repliche saranno accessibili) e ancora sabato 16 alle 21.00.

“Poetica” di Franco Arminio e Tindaro Granata è una mappa ‘umanografica’ dei paesi italiani, un viaggio alla scoperta dei luoghi che un tempo rappresentavano il panorama tipico della provincia più autentica.

L’ideazione e la regia sono di Tindaro Granata, poliedrico artista di origine siciliana. Le parole sono di Franco Arminio, poeta e paesologo, studioso di un paesaggio che sta lentamente sparendo. Le voci sono invece quelle di cinque attori e attrici (lo stesso Granata, ma anche Caterina Carpio, Mariangela Granelli, Emiliano Masala e Francesca Porrini).

Sul palco, imbandiscono il tavolo per un pranzo domenicale. Una scena quotidiana, che si arricchisce però di racconti e battute in movimento, per rievocare un mondo che non esiste più.

Attraverso le parole di Arminio, tornano a vivere personaggi mitologici e personaggi popolari, figure il cui ricordo affiora ancora oggi nei discorsi di chi è rimasto a vivere in quei luoghi.

A chiudere la giornata di Pergine Festival, c’è alle 21.30 in piazza Fruet il concerto dei Cacao, duo strumentale di Ravenna formato da Matteo Pozzi e Diego Pasini.

Il programma completo di Pergine Festival è su www.perginefestival.it.