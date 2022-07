Vaccino anti Covid-19: via con la 4° dose agli over 60 anche in Trentino

Pubblicità

Da domani le persone nate tra il 1941 e il 1962 potranno effettuare la quarta dose della vaccinazione anti Covid. Da mercoledì 13, quindi, l’accesso sarà a libero in alcuni dei centri vaccinali dell’Apss e, con venerdì 15, sarà possibile prenotare la quarta dose attraverso il Cup-online o accedere liberamente in uno dei centri vaccinali della provincia.

I centri vaccinali operativi ad accesso libero fino a venerdì 15 luglio sono: Arco, Borgo Valsugana, Cles, Trento. Dal 15 luglio sarà possibile anche prenotare la quarta dose al Cup-online (clicca qui per prenotare); le date disponibili nei vari centri vaccinali potranno variare sulla base della progressiva implementazione delle agende.

Potrà prenotare la 4° dose anche chi ha contratto il Covid dopo almeno 4 mesi dalla positività. La dose di richiamo può essere effettuata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due.

L’azienda sanitaria ricorda che è necessario portare con sé la tessera sanitaria, il modulo del consenso e la scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 (comprese tutte le schede informative aggiornate relative ai vaccini) sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria a questo link:

Apss ricorda che la vaccinazione è particolarmente indicata per i soggetti fragili o con patologie pregresse e per gli over 80 e invita le persone che non hanno ancora aderito a effettuare la 4° dose.

