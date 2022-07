Mezzo pesante si ribalta sulla Ss47 della Valsugana: chiusa la tratta da Pergine a Levico

Pubblicità

L’incidente che questa mattina ha visto un camion di mangimi ribaltarsi sulla Ss 47 della Valsugana (qui articolo), sta causando forti disagi al traffico.

La strada infatti, è stata chiusa in entrambe le direzioni da Pergine a Levico. Al momento, sono in corso le operazioni per svuotare il mezzo dal materiale, per spostarlo e pulire la strada. Si stima che l’operazione durerà circa quattro ore, durante le quali il traffico sarà appunto bloccato. Il traffico viene deviato sulla provinciale lungo il lago di Caldonazzo, assicurando così il collegamento tra Pergine e Levico.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale dell’Alta Valsugana per la gestione del traffico stradale.

