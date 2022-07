“Il giardino delle farfalle” un thriller da divorare in poche ore

Pubblicità

Uscito nel 2016, “Il giardino delle farfalle” di Dot Hutchison è uno di quei libri che si fanno fatica a dimenticare. Di fatto, la trama può sembrare complicata e contorta, tuttavia ci sono quei lampi di genio che riaffiorano anche a distanza di anni ogni qualvolta ci si trova a guardare una farfalla.

Si tratta di un thriller agghiacciante, inquietante, intelligente e indimenticabile. Non tanto per i personaggi – ben costruiti – ma anche per le ambientazioni e per la particolarità della trama.

“Vicino a una villa isolata c’è un bellissimo giardino dove è possibile trovare fiori lussureggianti, alberi che regalano un’ombra gentile e… una collezione di preziose “farfalle”: giovani donne rapite e tatuate in modo da farle assomigliare a dei veri lepidotteri.

A guardia di questo posto da brividi c’è il Giardiniere, un uomo contorto, ossessionato dalla cattura e dalla conservazione dei suoi esemplari unici. Quando il giardino viene scoperto dalla polizia, una delle sopravvissute viene portata via per essere interrogata.

Gli agenti dell’FBI Victor Hanoverian e Brandon Eddison hanno il compito di mettere insieme i pezzi di uno dei più complicati rompicapo della loro carriera. La ragazza, che si fa chiamare Maya, è ancora sotto shock e la sua testimonianza è ricca di episodi sconvolgenti al limite del credibile.

Torture, ogni forma di crudeltà e privazione sembravano essere all’ordine del giorno in quella serra degli orrori, ma nella deposizione della giovane donna, che ha delle ali di farfalla tatuate sulla schiena, non mancano buchi e reticenze… Più Maya va avanti con il suo terrificante racconto, più Victor e Brandon si chiedono chi o cosa la ragazza stia cercando di nascondere…”

Un libro adatto ai pomeriggi e alle serate d’estate, per rimanere sempre con gli occhi incollati tra le righe fino alla fine della storia. Un lavoro coinvolgente e particolare che potrebbe soddisfare anche i lettori più esigenti.

Nel 2018 è poi uscito il sequel “Il giardino delle rose” altrettanto peculiare e coinvolgente.