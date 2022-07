Coronavirus in Trentino: boom di contagi e ricoveri in aumento nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Pubblicità



Il bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di martedì 12 luglio fortunatamente non registra alcun decesso, ma i 1.160 nuovi casi positivi indicano che il virus sta circolando in maniera importante.

Fra i positivi odierni, 18 casi risultano positivi al molecolare (su 247 test effettuati) e 1.142 all’antigenico (su 3.604 test effettuati). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 86, (+ 5 rispetto a ieri) di cui 1 in rianimazione (+1): nella giornata di ieri si sono registrati 19 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni. In totale i vaccini somministrati sono 1.228.536, di cui 428.493 seconde dosi e 349.307 terze dosi. Questo il dettaglio dei i positivi odierni suddivisi per classi di età: 0-2 anni: 13, 3-5 anni: 8, 6-10 anni: 19, 11-13 anni: 32, 14-18 anni: 35, 19-39 anni: 279, 40-59 anni: 371, 60-69 anni: 178, 70-79 anni: 141, 80 + anni: 84

Pubblicità Pubblicità