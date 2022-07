Al mercato di Rovereto, un mazzo di fiori per ricordare Liliana Bertoldi

Pubblicità

Pubblicità



Un mazzo di fiori per ricordare Liliana Bertoldi: hanno deciso di ricordarla così, i colleghi del mercato di Rovereto. Liliana Bertoldi era una persona molto conosciuta in Valsugana: il suo lavoro di commerciante ambulante la portava infatti a contatto con centinaia di persone che l’hanno sempre apprezzata per la sua simpatia.

Il suo camioncino – un furgone per la vendita di polli allo spiedo – era sempre piazzato ogni sabato a Pergine Valsugana in via Battisti a pochi metri dal bar Commercio.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità