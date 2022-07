Aggiudicata la gara per la fornitura di bus elettrici per la città di Trento

Pubblicità

Nel corso del Consiglio di Amministrazione dell’11 luglio 2022 è stata ratificata l’aggiudicazione provvisoria per la fornitura di 9 bus elettrici e relativa infrastruttura di ricarica che entreranno in servizio sulla tratta tra Trento, Lavis e Zambana.

I bandi di gara finanziati dal PNRR per la Transizione energetica – Il bando di gara prevedeva due lotti, entrambi finanziati con I fondi del PNRR: il primo di 7.514.669,00 € comprensivo degli Oneri della Sicurezza (OdS), oggetto dell’aggiudicazione, per 6 autobus da 12 metri e 3 da 18 metri con relativa infrastruttura di ricarica in deposito e al capolinea; il secondo di 4.717.406,00 € (OdS inclusi), oggetto di possibile opzione con negoziazione, per 7 bus elettrici da 12 metri con infrastruttura di ricarica al capolinea.

Si è aggiudicata la gara il raggruppamento tra Evobus Italia S.p.A. (Modena) ed Enelx Italia S.r.L. (Vezzano) che ha offerto un importo ribassato di 7.459.951,06 € OdS inclusi. I tempi del PNRR prevedono la firma del contratto entro il 30/09/2022; la fornitura è prevista entro 400 giorni naturali consecutivi dalla firma.

Il secondo lotto sarà oggetto di negoziazione con l’aggiudicataria, una volta confermati i fondi (definiti con il D.M. 134/2022 a valere alla misura M2C2- 4.4.1 del PNRR) a seguito di convenzione tra la società, il Comune di Trento destinatario dei fondi e la Provincia Autonoma di Trento.

L’elettrificazione della città di Trento – Il Progetto di progressiva elettrificazione del servizio urbano di Trento, condiviso con gli azionisti, prevede tre fasi.

La prima, attraverso il lotto aggiudicato, prevede la realizzazione di una linea ad alta capacità e ad alta priorità con corsia riservata tra il centro città e la periferia nord fino a Zambana; il servizio passerà da una capacità oraria di circa 300 passeggeri per direzione fino a un massimo 800 in orario di punta in base alla frequenza.

Oltre al miglioramento del servizio offerto, si punta alla riduzione della CO2 emessa, stimata in 400 tonnellate in meno all’anno, e a un positivo bilancio energetico con riduzione di energia primaria di circa il 13%. E’ prevista l’infrastruttura di ricarica lenta nel deposito di via Innsbruck di tipo “overnight” e veloce di tipo “opportunity” a Lavis, presso la stazione della FTM in Piazzale Stolcis.

La seconda, attivabile grazie ai fondi concessi al Comune di Trento e prevista come opzione nel bando aggiudicato, prevede l’elettrificazione delle linee 7 e 11 del capoluogo, con infrastrutture di ricarica “leggere” ai capolinea. Anche in questo caso si prevede una riduzione di CO2 emessa, stimata in 600 tonnellate all’anno, e una riduzione di energia primaria.

La terza, non prevista nel bando in quanto non ancora finanziata, prevede la progressiva elettrificazione delle linee 9 e 10 del capoluogo e sarà progettata in caso di disponibilità di ulteriori fondi del PNRR.

La tecnologia offerta – La società, per un avvio progressivo e ragionato della transizione energetica, ha strutturato il bando in maniera da richiedere agli offerenti la presentazione di un progetto di fornitura bus, infrastruttura di ricarica e sistema di gestione energetica delle ricariche. E’ stato quindi richiesto ai concorrenti di offrire un prodotto che fosse in grado, in base alle ipotesi fatte, di eseguire il servizio richiesto.

L’aggiudicatario Evobus Italia S.p.A. ha offerto bus elettrici del modello Citaro con batterie agli ioni di litio che supportano ricarica lenta in deposito e veloce con pantografo ai capolinea. I modelli prevedono i motori elettrici nei mozzi che, nel caso del 18 metri, hanno la trazione sui 4 assi, contribuendo alla sicurezza anche su fondi impegnativi con neve e ghiaccio.

Tutti gli autobus sono dotati dei sistemi previsti dai fondi del PNRR quali: attrezzature per trasporto disabili, sistemi di videosorveglianza e di protezione dell’autista, geolocalizzazione e contapasseggeri con indicazione della soglia massima di carico personalizzabile in caso di emergenze, quali quelle appena trascorse.