Un nuovo direttivo per il Gruppo Alpini di Cles

Pubblicità

Pubblicità



Il capogruppo Bernhard Avanzo saldo alla guida. Al suo fianco, con i gradi di vicecapogruppo, Giovanni Deromedi. Segretario e cassiere ancora Paolo Dalpiaz, magazzinieri Marcello Rosat e Aldo Deluca, a cui si aggiungono i consiglieri Claudio Deromedi, Rinaldo Borghesi, Rodolfo Bonani.

È questo il nuovo direttivo del Gruppo Alpini di Cles, che nel corso dell’assemblea ordinaria ha eletto i nuovi membri chiamati a guidare questa preziosa realtà di volontariato del capoluogo noneso, con alcune conferme, a partire dal capogruppo Bernhard Avanzo, e alcuni nuovi innesti.

Alla riunione, tenutasi nei mesi scorsi nella caserma dei Vigili del Fuoco di Cles, non sono voluti mancare il consigliere provinciale sezione Ana di Trento Franco Carlini, il consigliere mandamentale della Media Val di Non Guido Zanotelli, il presidente dei Nuvola della Val di Non Riccardo Pancheri, l’ex presidente della Protezione Civile Ana di Trento Giorgio De Biasi e, in rappresentanza del Comune di Cles, gli assessori Diego Fondriest e Aldo Dalpiaz.

Pubblicità Pubblicità

«Ci tengo a rivolgere un ringraziamento particolare al vicecapogruppo uscente Bruno Sandri e agli ormai ex consiglieri Walter Avanzo e Cristian Endrizzi per il prezioso contributo che hanno offerto – ha commentato il capogruppo Bernhard Avanzo –. Vorrei inoltre dare il benvenuto ai nuovi arrivati, augurando a tutti buon lavoro».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità