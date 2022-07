Ugo Rossi: «Non mi ricandiderò, il PATT ha rinunciato ad essere protagonista»

Pubblicità

L’ex governatore della provincia autonoma di Trento Ugo Rossi membro di “Azione per il Trentino” ha ribadito la volontà di non ricandidarsi alle prossime elezioni provinciali del 2023 come aveva annunciato da tempo, ma ha confermato di esserci per dare una mano alla costruzione della colazione alternativa all’attuale maggioranza di governo con un occhio verso i giovani, il futuro della nostra società.

Proprio la “sferzata” di Rossi nel mese di giugno, rivolta alle forze di opposizione nei giorni scorsi, ha portato ad un primo incontro ufficiale il 1° luglio in Folgaria promosso da Lucia Maestri segretaria del Partito Democratico del Trentino per costruire un trentino diverso su gli schemi vincenti di Trento e Rovereto.

Presenti all’incontro i rappresentanti di Campobase, Futura, Sinistra Italiana, Europa Verde, + Europa, Italia Viva, Socialisti PSI e Azione

Grande assente il PATT che è alle prese con una forte divergenza all’interno del partito che rischierà di portare le stelle alpine ad una nuova scissione dopo quella delle scorse elezioni provinciali del 2018.

Lo scenario politico nel centro sinistra (autonomista sarà da vedere) è in costante fermento, a tal proposito abbiamo sentito Ugo Rossi leader di «Azione per il Trentino», formazione politica a cui stanno aderendo diversi giovani, che ha proposto alla coalizione il nome di Matteo Migazzi classe 1984 ed attuale amministratore delegato di Pensplan Centrum come sfidante di Maurizio Fugatti per il 2023. (clicca qui per vedere l’intervista a Ugo Rossi)