Sbaglia atterraggio con il parapendio e finisce contro i fili dell’alta tensione

Paura per un incidente al conducente di un parapendio di nazionalità polacca accaduto nella serata di ieri, domenica 10 luglio, pochi minuti prima delle 20:00.

L’uomo stava sorvolando le zone della Moletta e Patone a nord di Arco e mentre era intento nella fase di atterraggio nei pressi di un prato a nord di un attività ristorativa, presumibilmente per un errore di manovra, ha toccato i fili dell’alta tensione finendo poi rovinosamente a terra.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni avventori e titolari del ristorante che hanno visto la scena sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari della Croce Rossa del Basso Sarca per prestare le prime cure all’uomo.

Vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elicottero atterrato proprio nei prati a poche decine di metri dal ferito dove, dopo essere sbarcata, l’equipe sanitaria si e presa cura del turista.

In supporto ai sanitari è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco arcensi, che hanno messo in sicurezza il parapendio e i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda arrivati sul posto con una pattuglia. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara per ricevere le cure del caso. Per lui sono state diagnosticate alcune abrasioni e ustioni.

