Sanzeno: passaggio di testimone in Consiglio Comunale

Avvicendamento tra due componenti del consiglio comunale di Sanzeno. Con la surroga votata nell’ultima seduta, la consigliera Marika Bonvicin lascia il posto ad Alessandro Branz.

Bonvicin, che lascia il consiglio per motivi personali, è stata ringraziata dal sindaco Martin Slaifer Ziller, (nella foto) che ha dato il benvenuto al neoconsigliere Branz.

“Grazie all’impegno di Marika Bonvicin –ha affermato il primo cittadino– siamo cresciuti in questi mesi dal punto di vista della comunicazione, con una continua crescita sui social come Facebook e Instagram, ma anche nella comunicazione interna con l’efficiente utilizzo di Whattsapp e con la novità del canale You Tube che permette di seguire il lavoro del consiglio comunale. In questa legislatura stiamo puntando molto sul settore della comunicazione che riteniamo importante verso l’esterno, ma soprattutto rispetto alla cittadinanza.

L’istituzione, ad esempio, del nuovo notiziario comunale, e l’utilizzo dei social anche per promuovere le iniziative delle nostre associazioni, va proprio nella direzione di informare e comunicare in sinergia con la comunità di Sanzeno. E’ doveroso quindi rivolgere un sentito ringraziamento a Marika a nome dell’amministrazione per il lavoro svolto”.

Come detto, il primo cittadino ha voluto anche rivolgere un messaggio di benvenuto al nuovo componente del consiglio comunale. “Ad Alessandro Branz diamo il benvenuto in consiglio comunale, consapevoli dell’importanza della sua esperienza come ex amministratore e del suo importante contributo, in particolare nel settore della cultura.

Branz è stato fondamentale negli anni della valorizzazione di Casa de Gentili che oggi rappresenta un punto di riferimento di arte e cultura per tutta la valle ed è la sede del Centro Culturale d’Anaunia. Siamo certi che la sua collaborazione sarà un vero valore aggiunto per le attività culturali coordinate dall’assessore Mara Pancheri“.

