Pergine Festival: annullato lo spettacolo di Teodoro Bonci del Bene di mercoledì 13

Lo spettacolo “Dati sensibili: New Constructive Ethics” di e con Teodoro Bonci del Bene, in programma mercoledì 13 luglio alle 20.30 nell’ambito di Pergine Festival 2022, è stato Annullato per alcuni casi di Covid nella compagnia.

È invece confermato l’appuntamento delle 19.00 al Parco Lungo Fersina con “La Möa – Danza per corpo e torrente” di e con Lorenzo Morandini.

La danza come strumento primordiale di indagine del territorio, ma anche come mezzo per mettere in dialogo l’elemento umano con quello ambientale, tanto vilipeso e sfruttato in questo scorcio di terzo millennio.

C’è tutto questo mercoledì 13 luglio ad aprire la terza settimana di Pergine Festival 2022: si comincia alle 19.00 al Parco Lungo Fersina con “La Möa – Danza per corpo e torrente” di e con Lorenzo Morandini.

“La Möa” è uno spettacolo itinerante di danza nato al termine del primo lockdown. Nel dialetto della Val di Fiemme – la zona da cui proviene Morandini – la parola “möa” indica un piccolo specchio d’acqua. E la performance del danzatore fiemmese è concepita in stretto contatto con l’acqua, in questo caso quella del torrente Fersina. Il ritmo del suo scorrere e quello del corpo si intrecciano, si influenzano a vicenda in cerca di nuove possibilità per abitarsi. Il torrente parla, il corpo risponde, lo interroga; si svela un mondo sommerso, fatto di impressioni invisibili ed effimere che si trasmettono fra sensazioni fisiche e ambiente.

