Moriremo tutti democristiani e «addormentati»

Pubblicità

Pubblicità



Il dopo-amministrative di giugno ha fatto tornare di moda la grande voglia di centro, come fosse una granita in un torrido pomeriggio.

Il Pd non guarda più alla propria sinistra, il M5S si è messo col Pd, salendo su una “zattera” che vira verso il centro.

I sostenitori di Di Maio, scissionisti pentastellati, hanno seguito il piccolo capo, posizionandosi in un’area sostanzialmente di centro. Berlusconi si candida (per la centesima volta) ad essere il nuovo (si fa per dire) leader del centro, mentre il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, prevede che il 2023 sia l’anno del Grande Centro.

Questi ultimi movimenti, occorre sottolinearlo, si sono aggiunti alle virate centriste dei vari Matteo Renzi e Carlo Calenda, che hanno puntato talmente tanto verso l’area più moderata, da rischiare in più circostanze di ritrovarsi nel centrodestra.

Questa moda di ricreare una nuova DC è spiegata molto bene dallo stesso Toti: “esistono degli elettori alla ricerca della vecchia geometria politica e partitica della Prima Repubblica, che aveva nella Democrazia Cristiana un’area che sapeva prendere decisioni”.

E’ un po’ come dire che, molti di noi, hanno tanta nostalgia (magari anche chi a quei tempi non era ancora nato) degli Andreotti, dei Forlani e dei Fanfani.

Nostalgia di un meccanismo politico rassicurante, che si occupava di te come una premurosa Tata, a cui confidare le tue marachelle, da non dire a papà e mamma.

Un po’ l’opposto della “Partecipazione”, voluta dalle aree politiche più dure e pure (??) degli ultimi trent’anni, come leghisti, estremisti di sinistra e di destra e pentastellati, che vedevano nel Popolo il fulcro delle decisioni.

Come è andata a finire lo sappiamo bene: il popolo ha deciso che tra le urne e l’ombrellone è meglio l’ombrellone, che tanto tutti sono uguali e che “rubano” alla stessa maniera (ce lo cantava già Francesco De Gregori tanti anni fa) e che gli estremi più che toccarsi si squagliano (infatti Giorgia Meloni sta ben attenta a non stare troppo verso il bordo estremo).

Meglio tornare alle nostre origini, alla “Diccì”, che ci faceva dormire sonni tanto tranquilli. E’ vero che mentre si dormiva, mafie, ladri e faccendieri mettevano rumorosamente sottosopra l’Italia.

Il rumore ci ha svegliati, abbiamo cercato di reagire, di ribellarci, ma è stato tutto inutile. Quindi, tranquilli, fate la nanna italiani, che sta arrivando il grande centro, la nuova Diccì.

Che vi dondolerà dolcemente, con un tormentone estivo che farà da ninna nanna, finchè non cadrete in un sonno profondo ….zzzzzzzzz

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità