Marmolada: “Ovunque tu sia, io so amare fino a lì”, le parole di Alessandra

“Ora che affiora qualche ricordo e qualche particolare in più, posso ragionevolmente pensare che, se sono viva è, forse, grazie a te. Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta ed altruista fossi. Con te mi sentivo sempre al sicuro.”

Scrive così, Alessandra de Camilli, la 51 enne di Schio rimasta coinvolta con il compagno Tommaso (48 anni di Zanè) nella tragedia della Marmolada lo scorso 3 luglio.

Ancora in ospedale a Trento, Alessandra sta iniziando a fare i conti con i ricordi di quegli attimi che ritornano, oltre che alla consapevolezza che il suo Tommaso non è invece sopravvissuto.

A Tva Vicenza, Alessandra – tra le lacrime – ha raccontato: “L’ultimo ricordo che ho è lui che mi dice ‘Via!’ e questo braccio, non c’erano rocce per ripararsi, era un punto scoperto, ho quasi l’idea che magari mi abbia buttato per terra e mi abbia fatto da scudo.

Abbiamo sentito proprio questo rumore sordo, è stata una cosa di un attimo, poi abbiamo visto pietre, pezzi di ghiaccio e di neve che rotolavano giù. Quando mi hanno risvegliato c’erano i soccorritori e un metro e mezzo da me c’era il caschetto di Tommaso. Ma lui non c’era più. Eravamo a mezzo metro l’uno dall’altra, sinceramente non riesco neanche a capire perché io sono qua e lui no.

(…) Ricordo che un giorno mi ha detto che se pensava al Paradiso pensava proprio alla cima della Marmolada. Quindi nel male penso che è il posto dove comunque avrebbe voluto essere”