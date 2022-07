Laura Sartori ricorda Liliana Bertoldi: “Voglio ricordarti così come una donna forte che non piegava la testa davanti a niente”

Pubblicità

Con un commovente post su Facebook, la 29 enne Laura Sartori ricorda l’amica Lilly, tra le 11 vittime della tragedia che si è consumata sulla Marmolada domenica scorsa.

“Entro nel tuo whatsapp e leggo la tua frase: ‘L’alpinista è un uomo che conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi occhi hanno guardato’. Quante volte Lilly l’hai guardata la Marmolada? E quante volte sei arrivata in cima? Tu, la super alpinista che aveva sempre dietro 8000 cose, non si sa mai che un amico dimenticasse o non si sa mai che.. Questo weekend ti prendevamo in giro dicendo che portavamo gli anziani in montagna, ma che anziana… se come esperienza davi una biada a tutti !

Non doveva finire così quest’esperienza, saremmo dovuti arrivare tutti dal Toldo a festeggiare con una bella birretta e en piat de formai… e invece come sempre il destino ci ha giocato un brutto scherzo.

Voglio ricordarti così come una donna forte che non piegava la testa davanti a niente. Un uragano con un cuore immenso. Una guerriera che non abbassava lo sguardo per non perdere di vista l’orizzonte dei suoi sogni (…)”