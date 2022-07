In arrivo il caldo torrido anche in Trentino

Pubblicità

Arriverà Giovedì 14 sul Trentino la grande ondata di caldo attesa su tutta l’Italia. Dopo alcuni giorni di pausa tornerà infatti quella che gli esperti definiscono «la più grande ondata di caldo dell’estare 2022».

Si parla davvero di caldo africano, con temperature superiori ai 38-39°C già da giovedì 14 e per almeno una decina di giorni. Il culmine in Trentino sarà raggiunto venerdì 15 con temperature che potrebbero superare anche i 38 gradi.

Assieme al caldo non mancheranno, manco a dirlo, afa e notti tropicali con le temperature minime al di sopra dei 20°C. Le temperature torneranno nella media solo il week end del 23/24 luglio. Non sono previste precipitazioni nel periodo preso in considerazione.

