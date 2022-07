Il presidente Fugatti saluta il viceprefetto Alessandra Vinciguerra: “Con lei puntuale collaborazione e rapporti istituzionali ottimi”

Pubblicità

Pubblicità



Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato oggi la dottoressa Alessandra Vinciguerra, che da un anno e mezzo ha assunto il ruolo di vicario del Commissario del Governo.

Per la funzionaria dello Stato è arrivato un nuovo incarico, sempre come vicaria del Prefetto, che la porterà a breve a Trieste. A lei il presidente Fugatti ha rivolto parole di apprezzamento e stima, sottolineando “gli ottimi rapporti istituzionali e l’ottima collaborazione avuti con la dottoressa Vinciguerra in tante occasioni, non ultima quella del recente dramma della Marmolada.

La sua competenza e professionalità ne hanno fatto una interlocutrice puntuale per la Provincia autonoma, a lei auguriamo ancora maggiori soddisfazioni professionali nella nuova sede di lavoro“.