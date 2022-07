Il bar di Segno cerca un gestore

Pubblicità

Pubblicità



Cercasi gestore per il bar di Segno.

È stato pubblicato sul sito comunale www.comune.predaia.tn.it un bando di gara per l’affidamento del pubblico esercizio destinato ad attività di bar e multiservizi nel cuore della frazione di Predaia.

Chiuso da qualche mese, il locale sarà concesso in comodato gratuito per la durata di 17 mesi, indicativamente dal 1° agosto prossimo fino alla fine del 2023.

Pubblicità Pubblicità

Il bar è completo di arredamento fisso per quanto riguarda la cucina e il bancone attrezzato e chi lo prenderà in gestione dovrà essere garantita l’apertura minima con orario dalle 7 alle 21. Il giorno di chiusura, poi, non potrà essere la domenica.

Gli interessati avranno tempo fino alle 12 di venerdì 22 luglio per presentare la propria offerta, che andrà fatta pervenire all’Ufficio Protocollo comunale.

È possibile naturalmente effettuare un sopralluogo ai locali, previo appuntamento da richiedere al numero 0463.468114 oppure all’indirizzo e-mail comune@comune.predaia.tn.it

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità