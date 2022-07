Gas, Russia chiude i rubinetti del Nord Stream 1 per manutenzione: Europa teme possa essere definitivo

Pubblicità

Pubblicità



Da oggi è stata annunciata la chiusura di 10 giorni del gasdotto Nord Stream 1, ufficialmente a causa dei lavori di manutenzione. L’Europa però, teme che questo possa trasformarsi per Mosca in un pretesto per procedere ad uno stop totale del gas. Ipotesi considerata da Parigi tra le più probabili.

Il timore di un taglio definitivo dei rifornimenti cresce soprattutto in Germania. Berlino, infatti, punta il dito contro quello che potrebbe essere l’ormai chiaro schema comportamentale dei russi per impoverire il più possibile gli stoccaggi europei.

Fino ad ora, il colosso Gazprom avrebbe già tagliato del 60% le consegne di gas. In ogni caso, per non aggravare la crisi in cui si trova l’economia tedesca, le turbine bloccate dal Canada a causa delle sanzioni, saranno riconsegnate alla Germania. Questo soprattutto per evitare le pesanti ricadute che potrebbero scatenarsi sull’economia dell’eurozona.

Pubblicità Pubblicità

L’allarme in Germania tocca soprattutto l’industria, ma neanche i cittadini si sentono al sicuro. Nonostante le misure prese dal Governo, non tutti si potranno permettere gli aumenti già annunciati di circa 200/300 euro all’anno per famiglie.

Anche per questo, le amministrazioni locali stanno già preparando dei piani di emergenza per l’inverno, come le isole di calore. Si tratta di luoghi riscaldati per tutti coloro che non potranno permettersi di pagare le bollette.