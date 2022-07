Fino al 6 di agosto in mostra la storia di Santa Paolina e degli emigrati trentini in Sudamerica

Pubblicità

​Amabile Lucia Visintainer (1865 – 1942), cresciuta tra le montagne e la filanda di Vigolo Vattaro, seguì le sorti di tanti trentini: costretta a lasciare la sua terra affrontando un lungo viaggio, attraversò l’oceano fino ad arrivare in Brasile, dove lascerà un segno indelebile con la sua vita di fede e carità.

Sono questi gli elementi de “Il viaggio di Amabile”, una storia raccontata attraverso antiche immagini (molte dall’archivio storico della biblioteca dell’Altopiano della Vigolana), testimonianze dirette, documenti storici, fotografie che Amabile ha lasciato nei luoghi che l’hanno vista muovere i primi passi verso una vita al servizio degli altri.

Quella di Santa Paolina del Cuore di Gesù Agonizzante, la «Mabilòta» dei Lisandri (così appellata in paese) di cui si festeggiano quest’anno i due decenni dalla canonizzazione, è in effetti una storia esemplare.

A raccontarla, questa biografia, è la mostra voluta nella sede del Consiglio provinciale dal presidente e che Walter Kaswalder ha inaugurato con orgoglio venerdì pomeriggio, ricordando di avere vissuto – da sindaco di Vigolo Vattaro – tutte le fasi che hanno portato fino alla proclamazione della santità.

Curata dai giovani Camilla Spagni e Francesco Camin, l’esposizione si avvale di testi curati da Giulia Forti e offre ai visitatori un percorso avvincente per pannelli, accompagnati anche da una voce narrante, quella di Giorgia Benedetti che interpreta la piccola Amabile.

La mostra e il bel catalogo – allestiti in modo graficamente vivace – raccontano l’economia di sussistenza di quell’epoca in Trentino, la centralità della gelsicoltura e gli effetti della crisi della sericoltura, all’origine di tante partenze dalla terra natia.

Ci sono i nomi e i cognomi di chi dovette lasciare la patria e – come la protagonista del racconto – dirigersi verso le promesse dello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Santa Paolina diede vita alla Congregazione delle Piccole Suore dell’Immacolata Concezione, che oggi conta 450 suore e 111 case, una presenza missionaria in 16 stati brasiliani da nord a sud e in 12 Paesi nel mondo. Il Santuario di S. Paolina a Nova Trento conta oltre un milione di visitatori l’anno.

Un particolare: fa parte del percorso espositivo anche un video, con l’intervista a don Livio Dallabrida, l’anziano grecista e latinista che ha dato un contributo importante alla ricostruzione del percorso biografico di santa Paolina.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Vigolo Vattaro, Paolo Zanlucchi; il parroco della Vigolana, don Giorgio Gabos; suor Marli e suor Anna della casa natale di santa Paolina; la direttrice dell’Ufficio emigrazione della Provincia, Ileana Olivo, con la funzionaria Antonella Giordani; il consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

“Il viaggio di Amabile – una storia di emigrazione di fine ‘800 tra Vigolo Vattaro e il Brasile” è liberamente visitabile a Palazzo Trentini in via Manci a Trento, fino a sabato 6 agosto 2022 e con i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 09:30 alle 18:30 / sabato dalle 9:30 alle 12:30. ​

