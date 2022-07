Assestamento di bilancio: giudizio positivo della Camera di commercio

Pubblicità

Sono iniziate stamane e stanno proseguendo nel pomeriggio le consultazioni della I Commissione, presieduta da Vanessa Masè (La Civica), sul disegno di legge n. 157 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia” per gli esercizi finanziari 2022-2024 e sul Documento di economia e finanza provinciale 2023-2025 (Defp).

Per la Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (Cciaa) il segretario generale Alberto Olivo, (nella foto) ha premesso che la natura delle crisi tutt’ora in atto è di essere tutte legate a fattori esogeni e in gran parte imprevedibili difficili, quindi, da governare per l’impossibilità di impostare azioni preventive.

In ogni caso la Cciaa è impegnata a rendere gli imprenditori capaci di reagire tempestivamente fornendo ad essi competenze manageriali. Dai dati della Cciaa emergono elementi positivi sull’andamento dell’economia ma le incertezze non mancano all’orizzonte per l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime che riduce il potere d’acquisto, la spesa, la ricchezza prodotta ma soprattutto la fiducia dei consumatori. Ne deriva grande grande prudenza nei comportamenti di spesa sui beni durevoli.

Secondo Massimo Pavanelli, dell’ufficio studi, dall’indagine congiunturale effettuata dalla Cicaa emerge che nel primo trimestre il fatturato delle imprese è cresciuto del 16,6% e gli ordinativi hanno superato il 30% nei settori manifatturiero, costruzioni e trasporti.

D’altra parte a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia ai primi di maggio di quest’anno l’87,2% ha dichiarato un consistente impatto negativo soprattutto sulle imprese dei trasporti e nel manifatturiero. Il 90% delle imprese di quest’ultimo comparto dichiara sofferenze per l’aumento dei prezzi delle materie prime.

Ma lo stesso impatto si registra anche nelle costruzioni e nel commercio all’ingrosso. Le principali risposte delle imprese ai rincari sono state il rialzo dei prezzi (50,7%), la riduzione delle altre spese (27,9%) e il rinvio degli investimenti (12%). Dall’indagine della Cciaa si evince inoltre che i trentini hanno concentrato il risparmio sui consumi domestici di energie e gas (25,4%), sui consumi fuori casa (16,5%, particolarmente preoccupanti secondo Pavanelli per l’impatto negativo di questo dato sul commercio al dettaglio e sui pubblici esercizi), sui trasporti (15,5%), sull’abbigliamento (11,8%) mentre i prodotti alimentari e la salute sono i settori i meno toccati.

Per le vacanze il 36,3% non ha ancora deciso se andarci o no mentre il 31,9% non intende rinunciare a un viaggio o a una vacanza.

Pavanelli ha concluso dichiarando il giudizio positivo della Cciaa su questa manovra di assestamento. Bene anche il Defp, che mostra una crescente connessione con il programma di sviluppo provinciale e, da quest’anno, con il Pnrr.

A proposito del fondo dei 100 milioni di euro dell’assestamento che la Giunta si riserva di utilizzare per emergenze, secondo Olivi questa possibilità di intervenire è importante per rispondere a esigenze che oggi non sono ancora chiaramente identificabili.