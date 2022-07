Vola mentre stava arrampicando sulla Cima Rodetta, 29 enne elitrasportato al santa Chiara

Pubblicità

Due gli interventi nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, in Primiero.

Intorno alle 11.45, un uomo di 29 anni di Canal San Bovo è volato per circa 3 metri mentre da primo di cordata stava arrampicando sulla via Elena per cima Rodetta.

Nella caduta, il climber ha sbattuto sulla roccia procurandosi un possibile politrauma. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza per dare eventuale supporto.

L’infortunato è stato raggiunto dal Tecnico di elisoccorso e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Gli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza sono intervenuti poco dopo, intorno alle 14, per prestare soccorso ad una minorenne che, cadendo dalla bici nei pressi di Malga Fosse, tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle, si è procurata una frattura all’arto superiore.

I soccorritori hanno supportato l’equipaggio dell’elisoccorso nelle fasi di recupero; la ragazza è stata quindi trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero.