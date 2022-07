Verso l’addio all’acqua frizzante nei supermercati: ecco perchè

Pubblicità

Pubblicità



Dopo lo stop alla produzione di anidride carbonica, è crisi nel settore dell’acqua gassata. Per i produttori di bevande e acqua imbottigliata, l’anidride carbonica è introvabile. A lanciare l’allarme sono le associazioni e le aziende di settore, come Acqua Sant’Anna. L’azienda, infatti, spiega si trovando ad affrontare una crisi che rischia di causare ingenti danni.

“La Co2 è introvabile. Siamo disperati“: ha dichiarato Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. Un problema molto grave che si aggiunge ai rincari delle materie prime e alla siccità che colpisce la fonti.

A quanto pare, l’anidride carbonica per i prodotti alimentari aveva iniziato a scarseggiare già alla fine dello scorso anno, ma oggi è una vera emergenza che riguarda tutte le aziende dell’Unione Europea.

Pubblicità Pubblicità

L’Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna avverte: “L’acqua gasata rischia di finire”. Di conseguenza, non appena gli stock dei magazzini di supermercati e discount finiranno, potrebbero non esserci più bottiglie in vendita nella grande e media distribuzione. Lo stesso allarme è stato lanciato da Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità