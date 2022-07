Si ribalta con l’auto e si schianta contro un platano: muore un 34 enne, feriti altri 3 occupanti dell’auto

Pubblicità

Pubblicità



Il drammatico schianto sulle strade trevigiane, è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 9 luglio, sulla strada regionale 53 della Postumia nei pressi della frazione Levada nel comune di Ponte di Piave.

Erano da poco passate le 07:30 quando la vettura con a bordo quattro persone di nazionalità pakistana stava percorrendo il rettilineo che da Oderzo porta verso Ponte di Piave quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo schiantandosi contro un platano posto a lato della statale finendo poi per ribaltarsi più volte sulla sede stradale.

L’uscita è stata autonoma e non ha coinvolto altri mezzi, il rumore dello schianto udito dagli abitanti della zona che hanno lanciato l’allarme. Per portare i soccorsi sono arrivate le ambulanze del Suem 118 con il medico a bordo per prestare i soccorsi agli occupanti dell’auto.

Pubblicità Pubblicità

Per liberare gli occupanti dalle lamiere della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Motta di Livenza che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberare gli occupanti e affidarli alle cure dei sanitari.

Purtroppo per uno degli occupanti, un 34 enne residente a Oderzo, non c’è stato niente da fare come constatato dal medico giunto sul posto, troppo gravi le ferite riportate.

Gli altri tre occupanti dopo essere stati stabilizzati dai sanitari, sono stati trasportati all’ospedale di Oderzo. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte di Piave e della compagnia di Conegliano.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità