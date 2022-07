Sbarchi senza fine: Lampedusa al collasso, chieso l’aiuto di Matteo Salvini

Pubblicità

Continuano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa favoriti anche dalla condizioni meteo. Nell’hotspot dell’isola si contano quasi 2.000 immigrati dentro una struttura che ne potrebbe contenere massimo 300.

L’hotspot è una polveriera, una bomba a orologeria pronta a esplodere. Lo raccontano i poliziotti che tutti i giorni prestano servizio in loco e che vedono coi loro occhi il degrado in cui è caduta l’isola. “ In 10 anni il centro non è mai stato ridotto in queste condizioni “, dicono gli operatori. Per 1.800 persone, i sindacati di polizia denunciano la presenza di solo 3 wc chimici, che non sarebbero nemmeno funzionanti. “ Gli effetti di tale grave insufficienza sono facilmente intuibili: bisogni fisiologici espletati all’aperto, anche in zone prospicienti le aree operative, ove quindi si respira aria insalubre e si inalano olezzi nauseabondi. Il clima torrido, può comprendersi, inasprisce i problemi “, si legge nel comunicato.

Ormai gli sbarchi si sono moltiplicati: quasi 700 persone sono approdate anche ieri attraverso una decina di approdi. Lampedusa ormai è nel caos assoluto con i migranti che rispetto allo stesso periodo al 2021 sono saliti oltre il 25%.

Dall’inizio dell’anno gli arrivi hanno sfondato quota 30mila: nello stesso arco temporale, nel 2021, erano sotto i 23mila. Una situazione così drammatica che ha spinto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino a chiedere un incontro urgente al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: il Viminale però ha dato disponibilità solo a fine mese.

Andrà subito a Lampedusa, invitato dal il vice sindaco, nonché assessore al Territorio e Ambiente Attilio Lucia, Matteo Salvini che ha confermato che «Presto sarà sull’isola”.

Nelle prossime ore le condizioni del mare sono destinate a peggiorare e, quindi, dalle coste del nord Africa si sono messi in mare numerose carrette del mare che stanno raggiungendo l’isola al centro del Mediterraneo.

Moltissimi i tunisini, partiti da Sfax, ma sono anche numerosi i migranti che hanno raggiunto l’isola partendo dalla Libia e che hanno dichiarato di provenire da Bangladesh, Egitto, Sudan ed Eritrea.

Gli interventi della guardia costiera e della guardia di finanza si sono susseguiti senza soluzione di continuità, mettendo sotto pressione e a dura prova il sistema di controllo delle coste del nostro Paese.

Mentre Lampedusa vive i suoi giorni peggiori, la nave Geo Barents di Medici senza frontiere si prepara a chiedere il porto al nostro Paese.

Dopo aver sbarcato pochi giorni fa 65 migranti nel porto di Taranto, lamentandosi per la distanza del porto che non era evidentemente di gradimento per l’equipaggio, che preferiva la Sicilia, la nave è tornata in mare e ora viaggia con 90 migranti a bordo al largo delle coste della Libia.

Una situazione senza fine, dentro la quale rieccheggiano le parola del premier Draghi rilasciate alcuni giorni fa al termine del vertice intergovernativo tra Italia e Turchia:«Non possiamo ospitare tutti, l’Italia ormai è al limite», parole che naturalmente sono rimaste tali.

