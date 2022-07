Nella notte investiti da un’auto due 15 enni, uno muore

Pubblicità

Il drammatico incidente stradale è accaduto nella notte sulle strade della bassa bresciana poco dopo le 24:00, sulla strada provinciale 2 tra i centri abitati di Rudiano e Urago d’ Oglio.

Due ragazzini 15 enni mentre stavano rincasando a piedi dopo aver passato la serata a divertirsi alla notte bianca a Rudiano, sono stati centrati da una vettura condotta da un 23 enne del posto.

Il conducente ha dichiarato agli inquirenti di aver visto all’ultimo i ragazzi e di non essere riuscito ad evitarli con l’impatto che è stato inevitabile. In pochi minuti sono giunte le ambulanze di Areu, e vista la grave dinamica dell’investimento è stato attivato anche elisoccorso partito da Brescia e atterrato proprio nelle vicinanze dell’incidente.

In supporto ai sanitari anche una squadra dei vigili del fuoco di Chiari che hanno illuminato la scena dell’incidente. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 15 enne residente a Urago d’Oglio purtroppo in maniera vana, troppo gravi le ferite riportate.

L’amico coetaneo residente a Castelcovati, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all’ospedale di Brescia per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio bresciano avrebbe riportato ferite giudicate non gravi.

Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente e compiere tutte le formalità di rito le pattuglie dei carabinieri della stazione di Castrezzato, Palazzolo, e della compagnia di Chiari. Come da prassi la magistratura bresciana ha aperto il fascicolo per omicidio stradale per far chiarezza sull’intera dinamica.

