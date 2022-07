In fiamme il bosco sopra Nago – Torbole, in azione i vigili del fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Tutto è partito nel pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, quando un incendio ha interessato un capanno in località Crone sopra l’abitato di Nago Torbole sulla strada che porta sul monte Baldo. Il fuoco partito da un capanno si è poi rapidamente propagato al vicino bosco, complice il terreno secco data la prolungata assenza di precipitazioni, e il vento che spirava in zona.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda che capita l’estensione dell’incendio hanno richiesto il supporto dei colleghi di Tenno, Arco e Dro che arrivati sul posto con diversi mezzi hanno iniziato ad operare per cercare di contenere e spegnere l’incendio.

In rinforzo è giunto anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che con l’apposita benna antincendio ha pescato l’acqua sia nel vascone improntato dagli stessi volontari, che dal lago di Garda, dato che l’incendio si era propagato in una zona particolarmente impervia.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto a coordinare le operazioni oltre al comandante dei vigili del fuoco di Riva Graziano Boroni, anche l’ispettore distrettuale Marco Menegatti. Sul posto ad assistere alle operazioni anche il sindaco del comune di Nago Torbole Gianni Morandi.

I vigili con l’elicottero hanno avuto il loro bel daffare per cercare di controllare l’incendio e spegnerlo. Le operazioni si sono protratte fino a sera inoltrata, inoltre e stato allestito un presidio antincendio per evitare nuove ripartenze. Sul posto per svolgere tutti gli accertamenti i carabinieri forestali della stazione di Torbole sul Garda con il supporto della polizia locale. Tutte le possibile cause sono al vaglio degli inquirenti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità